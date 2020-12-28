Сын Кернеса возглавил фонд с уставным фондом 135 млн грн

Вначале уставной фонд составлял 6,5 млн гривен. Однако недавно его размер увеличился до 135 млн.

Осенью сын Геннадия Кернеса — Даниил Привалов возглавил Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Зион", который зарегистрирован в Киеве. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Фонд был создан в конце августа. Сначала уставной фонд составлял 6,5 млн гривен. Но недавно его размер увеличился до 135 млн гривен.

"Контактные данные фонда принадлежат КУА "Дализ-Финанс", которая занимается управлением активами. Информации, какими именно активами сейчас управляет фонд, нет", — сообщает антикоррцентр.

В 2020 году Привалов также стал владельцем ООО "Алфавиль", которому принадлежит недвижимость на улице Ярослава Мудрого в Киеве.

Напомним, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

Фокус разбирался, как будет разделено наследство мэра.