Заразившая Кернеса COVID-19 домработница стала депутатом райсовета, – СМИ

По данным СМИ, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.

Домработница умершего городского головы Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политсилы "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Об этом сообщает харьковское издание NewsRoom со ссылкой на источники в партии.

По данным сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.

"В окружении мэра есть одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом, и цепочка ведет к человеку, который после ранения в 2014 году помогал ему одеваться", – сказал источник NewsRoom.

Такую версию высказал близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс. На вопрос, правда ли, что мэра заразила домработница, Фукс сказал: "Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски".

Отметим, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.