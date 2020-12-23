"Ходила вокруг да около, кашляла": Фукс рассказал, кто мог заразить Кернеса коронавирусом

Как сейчас чувствует себя женщина, неизвестно

Домработница мэра Харькова Геннадия Кернеса могла заразить его коронавирусом, рассказал в интервью изданию "Страна" друг покойного, бизнесмен Павел Фукс.

Отвечая на вопрос журналиста, правда ли то, что эта женщина стала источником заражения, он ответил:

"Говорят, что домработница. Ходила вокруг да около, кашляла в маске. Гена был в этом плане довольно беспечным. Выходил на улицу абсолютно без маски".

Фукс отметил: для Геннадия Кернеса было важным показать, что он не боится пандемии, чтобы не останавливать жизнедеятельность города.

"Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался. Когда открывали фонтан на День города, я такого количества людей никогда не видел. Все фотографировались, прижимались, обнимались. Из-за этого он пострадал, плюс, эта женщина, которая его одевала", – добавил он.

Как сейчас чувствует себя домработница, Фукс "понятия не имеет".

15 сентября 2020 года врачи подтвердили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом. 17 сентября его госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите". 22 октября пасынок мэра Родион Гайсинский заявил, что у Кернеса уже нет коронавируса, ему долечивают осложнения простреленного в 2014 году легкого.

25 октября, находясь в больнице, Кернес выигрывает в первом туре местных выборов с результатом 60,34%.

11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка. 16 декабря его не стало, и первым о смерти чиновника сообщил бизнесмен Павел Фукс.

21 октября самолет с телом покойного приземлился в Харькове. 23 декабря в Харькове состоялись похороны Кернеса, на которых присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский. Могила Кернеса находится на кладбище №2 напротив места захоронения экс-главы ХОГА Евгения Кушнарева, который умер в 2007 году после ранения на охоте.