В Харьковской ОГА заявили, что у них нет сведений о производстве "Спутника V" в Харькове

По словам замглавы Харьковской ОГА, информация о намерении компании "Биолек" производить российскую вакцину от коронавируса известна только из СМИ.

5 января 2021 года заместитель главы Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Тарас Пастух рассказал журналистам "Суспільного", что у них нет подтверждения информации о том, что харьковская компания "Биолек" собирается производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, такие сведения поступали только из средств массовой информации.

"Если такие факты будут подтверждены, о том, что будет заключен некий договор с предприятием, тогда, соответственно, будем реагировать. В настоящее время это пока информация только из средств массовой информации", — сказал замглавы ХОГА.

Отметим, о том, что компания "Биолек" подала в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса 2 января сообщил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Напомним, в начале декабря Фокус писал, что разгорелся скандал после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что готов производить российскую вакцину "Спутник V" на территории Украины. Как сообщили в Фонде, выпуск уже налажен одной из ведущих фармацевтических компаний АО "Биолек". Там пояснили, что РФПИ и Центр им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами этой страны. Тогда отмечалось, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения. В самой компании "Биолек" опровергли эту информацию.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин еще не вакцинировался российским препаратом "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Беларусь первая из зарубежных стран начала вакцинацию "Спутником V". Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной. Вслед за ней вакцинацию "Спутником V" начали и в Аргентине.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний.