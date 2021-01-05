НСЖУ и издатели призвали Кабмин не запрещать продажу прессы в супермаркетах в локдаун

Такое решение правительства причастные к сфере СМИ назвали "неразумным и деструктивным".

Запрет на продажу газет и журналов в супермаркетах и продуктовых магазинах на время локдауна нарушает право граждан на информацию, рассказал в комментарии изданию "Страна" глава НСЖУ Сергей Томиленко и призвал правительство не идти на такой шаг.

Он подчеркнул, что пресса во всем мире является "классическим дополнением" к покупкам.

"К сожалению, в Украине, в отличие от Великобритании или Италии, в торговых рядах пресса занимает очень и очень скромное место. А в локдаун и этого места газетам не будет. Своим непродуманным решением правительство запрещает доступ украинцам к прессе, а редакции СМИ вгоняет в еще большие кризисные убытки. Особенно страдают читатели и журналисты в регионах. Поэтому требуем от власти ответственно подходить к политике ограничений в сфере медиа в целом. А торговлю газетами в локдаун – разрешить безотлагательно", – заявил Томиленко.

По его словам, на фоне равнодушия властей к разработке и реализации антикризисной политики поддержки украинских медиа запрет на торговлю прессой – "неразумный и деструктивный".

Глава НСЖУ обратил внимание на тот момент, что торговля сопутствующими товарами в супермаркетах не приводит к массовым скоплениям людей и ничем не опаснее, чем продажа продуктов.

Томиленко добавил, что еще 19 декабря прошлого года в Кабмин поступило совместное обращение НСЖУ, Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей Украины, где звучал призыв снять запрет на торговлю прессой в супермаркетах в условиях локдауна, который анонсирован с 8 по 24 января

Несмотря на то, что 31 декабря Американская т палата призвала правительство пересмотреть условия жесткого карантина и разрешить продажу прессы в магазине, соответствующие изменения не внесены до сих пор.

Тем временем торговые операторы уже предупреждают редакции СМИ, что с января не будут продавать прессу. В связи с этим в НСЖУ уже пошли жалобы от издателей из Киева, Львова, Черкасс и Запорожья.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Согласно постановлению №1236 Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года, в период локдауна на всей территории страны запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. Американская торговая палата в Украине такой запрет назвала ограничением прав потребителей.

Ограничение ассортимента возмутило украинцев, подняв волну обсуждений в соцсетях и прямой критики в адрес правительства. Там пообещали 5 января внести изменения в постановление о локдауне, благодаря чему граждане смогут покупать в магазинах бытовую химию.

Совсем недавно стало известно, что жесткий карантин в Украине могут сократить по длительности или сместить на другие даты, хотя еще 28 декабря 2020 года глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что, несмотря на спад количества новых случаев коронавируса, январский локдаун отменять не будут.