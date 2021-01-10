В СНБО назвали два преимущества вакцинации против коронавируса

Глава комиссии по биобезопасности уверен, что вакцины Pfizer или Moderna дают защиту до 2 лет в т.ч. от нового штамма SARS-CoV-2.

Вакцина от коронавируса действует дольше, чем другие прививки, и является эффективной против новых штаммов коронавируса, заявил в комментарии "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

Ссылаясь на новые исследование, ученый озвучил два положительных момента, которые касаются вакцинации.

"Во-первых, вакцина против COVID-19 будет работать значительно дольше, чем вакцина против гриппа, то есть не менее 8 месяцев, а возможно, и до двух лет. Во-вторых, обнародованы данные, насколько вакцина как Pfizer или Moderna защищают от нового штамма, который распространяется из Великобритании и ЮАР. Исследования с сывороткой людей, которые были проиммунизированны с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировали, что вакцина защищает этих людей от нового вируса", – пояснил Комиссаренко.

Вакцинацию от коронавируса начали уже более 30 стран мира. По информации ВОЗ, богатые государства закупили большую часть вакцин,, из-за чего бедные страны могут остаться без доступа к вакцинам.

30 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило, что заключен договор на поставку 1,91 млн доз вакцины против COVID-19 производства китайской компании Sinovac. Также через COVAX Украина имеет шанс получить вакцину AstraZeneca.

Тем временем в Украине СБУ проверяет возможный контрабандный ввоз вакцины от коронавируса. Такое поручение Служба получила от президента Украины Владимира Зеленского. О необходимости аналогичной проверки говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.