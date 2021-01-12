Новые тарифы. В Киеве отопление подорожало на 19%, горячая вода на 16%

Согласно новым тарифам "Киевтеплоэнерго", за отопление киевляне будут платить из расчета 1 616,48 грн за 1 Гкал без учета доп. расходов.

В Киеве с 1 января выросли цены на отопление, которое жители столицы получают от "Киевтеплоэнерго". Повышен тариф и на горячее водоснабжение. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

С 1 января тарифы коммунального предприятия составляют: за отопление – 1 616,48 грн за 1 Гкал с учетом НДС (ранее тариф был 1 356,31 грн за 1 Гкал); за горячую воду – 99,79 грн/кубометр с учетом НДС (ранее тариф был 85,97 грн/кубометр).

Тариф приведен без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.