Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: прогноз эпидемиолога

Профессор Алла Мироненко считает, что снижение заболеваемости стоит ожидать уже до апреля, а к осени COVID станет как "обычный респираторный вирус".

Доктор медицинских наук и профессор Алла Мироненко, которая работает заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, поделилась своим прогнозом касательно окончания эпидемии коронавируса. Она считает, что к лету пандемия уже утихнет. Об этом рассказывают "Факты".

"Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет. Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они "познакомятся" с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет", — рассказывает эпидемиолог.

Она отметила, что во время следующей встречи иммунизированных детей с коронавирусом у них могут наблюдаться боль в горле, насморк и кашель, однако летальных последствий не будет.

"Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ", — заявляет Мироненко.

Рассуждая о количестве новых случаев коронавируса и уменьшении количества проводимых тестов эпидемиолог отметила, что "протестировать всех невозможно".

"Во многих районах нет вирусологических лабораторий, и в районную больницу из области раз или два в неделю приезжают специалисты, чтобы забрать материалы для анализа. А если человек лечится дома, не сдавая анализы, то и в статистику не попадает", — сказала врач.

Официально в Украине чуть более миллиона зафиксированных случаев коронавируса, однако, по мнению эпидемиолога, на самом деле COVID-19 переболели уже значительно больше людей. Она уверена, что порядка 30-35% населения страны уже были носителями вируса и получили к нему иммунитет.

Отметим, СМИ сообщали, что Кабмин планирует сохранять карантинные ограничения до 2023 года. Именно тогда, по подсчетам врачей, распространение COVID-19 должно прекратиться, поскольку большинство людей на Земле к тому моменту переболеют.

Напомним, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.

По состоянию на утро 14 января в Украине зафиксировали 7 925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в том числе, 233 ребенка и 345 медработников.