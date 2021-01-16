Минздрав планирует старт вакцинации на середину февраля

Первыми получат прививку врачи, которые лечат пациентов с COVID-19.

Член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым сообщила, что ведомство рассчитывает начать вакцинацию украинцев от коронавируса в середине февраля. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кравчук рассказала, что, по словам Степанова, вакцинировать начнут вакциной китайского разработчика Sinovac и Pfizer. Sinovac должны поставить 700 тысяч доз, а Pfizer — 210 тысяч в рамках механизма COVAX.

Изначально прививку получат медики, занимаются лечением пациентов с COVID-19, военные в зоне ООС, а также социальные работники в домах престарелых.

Позже будет стартовать второй этап вакцинации, который, вероятно, начнется в конце марта – это 2,5 млн человек. Туда входят пожилые люди, с сопутствующими заболеваниями и остальные медработники.

Отметим, о том, что Украина может отказаться от закупки вакцины компании Sinovac заявлял и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что препарата в Украине не будет, если тот не будет соответствовать международным правилам регистрации. Последние испытания препарата от Sinovac в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Ранее глава Минздрава Украины Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.