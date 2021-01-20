В Киеве мужчина за 500 грн подделывал справки об отрицательном тесте на COVID-19

Заявки на изготовление новых справок приходили даже во время проведения обыска.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры на странице ведомства в Facebook сообщила, что при их процессуальном руководстве было разоблачено киевлянина, который подделывал справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус. Стоимость такого "документа" составляла 500 грн.

Информацию о своих "услугах" житель Дарницкого района Киева распространял через соцсети. Справки он делал на иностранных языках для того, чтобы при их помощи можно было выехать в другие страны. Рассылал "документы" киевлянин через почту.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого правоохранители обнаружили поддельные справки, поддельные печатки клиники, компьютерную технику и квитанции с почты об отправке "документов".

На текущий момент правоохранители решают вопрос касательно назначения технических экспертиз. Продолжаются следственные действия.

Надежда Максимец, глава пресс-службы Киевской городской прокуратуры, в комментарии "Украинской правде" рассказала, что решение касательно объявления мужчине подозрения будет принято после проведения экспертиз.

"Кстати, заявки на изготовление справки об отрицательном тесте на COVID поступали фигуранту даже во время проведения обысков", — сказала Максимец.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Отметим, ряд стран требует от въезжающих предоставлять справки об отсутствии коронавирусной инфекции. В частности, с 28 декабря все, кто направляется в Турцию самолетом, обязаны перед посадкой на борт предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. С 30 декабря требование Минздрава Турции распространяется на путешествующих водным и наземным транспортом. Египет также требовал наличия справки от отсутствии коронавируса при въезде в страну.

Напомним, по состоянию на утро 20 января в Украине зарегистрировано 4 383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Утром 15 января статистический сайт Worldometer сообщил, что число жертв коронавируса в мире превысило 2 миллиона человек.