У Києві чоловік за 500 грн підробляв довідки про негативний тест на COVID-19

Заявки на виготовлення нових довідок приходили навіть під час проведення обшуку.

Прес-служба Київської міської прокуратури на сторінці відомства в Facebook повідомила, що при їх процесуальному керівництві було викрито киянина, який підробляв довідки про негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус. Вартість такого "документа" становила 500 грн.

Інформацію про свої "послуги" житель Дарницького району Києва поширював через соцмережі. Довідки він робив на іноземних мовах для того, щоб за їх допомогою можна було виїхати в інші країни. Розсилав "документи" киянин через пошту.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили підроблені довідки, підроблені печатки клініки, комп'ютерну техніку та квитанції з пошти про відправку "документів".

На поточний момент правоохоронці вирішують питання щодо призначення технічних експертиз. Тривають слідчі дії.

Надія Максимець, голова прес-служби Київської міської прокуратури, в коментарі "Українській правді" розповіла, що рішення щодо оголошення чоловікові підозри буде прийнято після проведення експертиз.

"До речі, заявки на виготовлення довідки про негативний тест на COVID надходили фігуранту навіть під час проведення обшуків", — сказала Максимець.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Відзначимо, ряд країн вимагає від людей, які відʼїжають за кордон надавати довідки про відсутність коронавірусної інфекції. Зокрема, з 28 грудня всі, хто прямує до Туреччини літаком, зобов'язані перед посадкою на борт пред'явити довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус. З 30 грудня вимога МОЗ Туреччини поширюється на подорожуючих водним та наземним транспортом. Єгипет також вимагав наявності довідки від відсутності коронавірусу при в'їзді в країну.

Нагадаємо, станом на ранок 20 січня в Україні зареєстровано 4 383 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Вранці 15 січня статистичний сайт Worldometer повідомив, що число жертв коронавірусу в світі перевищило 2 мільйони людей.