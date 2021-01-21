Незадолго до смерти Кернесу стало лучше, – Фукс

По словам друга Кернеса, бизнесмена Павла Фукса, за три дня до смерти он пожаловался на боли в сердце.

Друг Геннадия Кернеса бизнесмен Павел Фукс сообщил, что в последний раз общался с ним за три дня до его смерти. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Где-то за три дня до смерти. Он говорил, что сердце болит… Он все время говорил сложно, у него трубка была в горле и она ему мешала", – рассказал Фукс.

Фукс говорит, что незадолго до смерти Кернесу стало лучше.

"У него ситуация была такова: все держалось-держалось, а потом – раз! – и ему вообще стало хорошо, он стал достаточно активным. Такая сильная активность у него пошла в конце ноября. Вот он был доволен, он радовался – у него был такой прилив. А потом – бам! – почки. И вот после почек он пошел на спад", – говорит он.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу.

Нахождение на больничной койке не помешало Кернесу участвовать в местных выборах 25 октября 2020 года, где он одержал победу в первом туре, набрав 60,34% голосов избирателей.