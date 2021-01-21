Незадовго до смерті Кернесу стало краще, — Фукс

За словами друга Кернеса, бізнесмена Павла Фукса, за три дні до смерті він поскаржився на біль в серці.

Друг Геннадія Кернеса бізнесмен Павло Фукс повідомив, що востаннє спілкувався з Кернесом за три дні до його смерті. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Десь за три дні до смерті. Він говорив, що серце болить... Він весь час говорив важко, у нього трубка була в горлі і вона йому заважала", — розповів Фукс.

Фукс каже, що незадовго до смерті Кернесу стало краще.

"У нього ситуація була така: усе трималося-трималося, а потім — раз! — і йому взагалі стало добре, він став досить активним. Така велика активність у нього зʼявилася наприкінці листопада. Ось він був задоволений, він радів — у нього був такий приплив. А потім — бам! — нирки. І ось після нирок він пішов на спад", — говорить Фукс.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у німецькій клініці Шаріте від ускладнень, викликаних коронавірусом. 22 жовтня Родіон Гайсинський повідомив, що у мера Харкова вже немає коронавірусу, але йому доліковували ускладнення прострелених під час замаху в 2014 році легенів. 11 грудня стало відомо про погіршення здоров'я мера Харкова: у нього відмовила друга нирка.

Після смерті Кернеса в міській раді Харкова заявили, що в місті на честь покійного градоначальника встановлять пам'ятник або назвуть вулицю.

Перебування на лікарняному ліжку не завадило Кернесу брати участь в місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, де він здобув перемогу в першому турі, набравши 60,34% голосів виборців.