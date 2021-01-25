Вакцине от COVID-19 китайского производства доверяют 6% украинцев, индийского - 3% (соцопрос)

Почти каждый пятый опрошенный ответил, что не доверяет никаким вакцинам от коронавируса.

"Харьковский институт социальных исследований" опубликовал результаты их социологического опроса касательно вакцинации от коронавируса, который был проведен в пяти макрорегионах Украины. Среди прочего исследователи интересовались у респондентов и о том к препаратам от COVID-19 чьего производства те доверяют больше всего.

Ответы распределились следующим образом:

США — 28,1%;

Бельгия — 20,4%

Великобритания — 19,7%;

Россия — 12,2%;

Украина — 6,8%;

Китай — 6,1%;

другая страна — 4,5%;

Индия — 3,8%.

Примечательно, что 18,1% респондентов ответили, что не доверяли никаким вакцинам от коронавируса, 7,6% заявили, что не знали о существовании каких-либо вакцин, а 5,4% выбрали вариант "мне все равно, пусть государство решает, каким препаратом вакцинировать".

[ + – ] Вакцинам чьего производства украинцы доверяют больше всего Фото: скриншот

Опрос в рамках проекта проводили специалисты Харьковского института социальных исследований методом Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). Было проведено 1500 face-to-face интервью с помощью случайной выборки в 41 населенном пункте разного размера, презентовали 5 макрорегионов Украины (Восток, Запад, Юг, Север, Центр). Провели опрос в декабре 2020 года.

Отметим, на текущий момент публично известно о том, что на официальном уровне в Украине есть планы по закупке вакцины от двух компаний: от китайской Sinovac и индийской Serum Institute (она может производить американскую вакцину Novavax и британскую AstraZeneca).

24 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже на этой неделе планируется подписание договора с каким-то производителем вакцин. По его словам, Минздрав рассчитывает на 700 тысяч доз вакцины производителя Sinovac и еще 210 тысяч доз вакцины производителя Pfizer в рамках инициативы COVAX.

В первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Степанов рассчитывает, что начать вакцинацию от коронавируса Украина может уже с середины февраля.