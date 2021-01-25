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Вакцине от COVID-19 китайского производства доверяют 6% украинцев, индийского - 3% (соцопрос)

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вакцина, ковид, вакцинация
Фото: 5.ua | Вакцина от коронавируса

Почти каждый пятый опрошенный ответил, что не доверяет никаким вакцинам от коронавируса.

"Харьковский институт социальных исследований" опубликовал результаты их социологического опроса касательно вакцинации от коронавируса, который был проведен в пяти макрорегионах Украины. Среди прочего исследователи интересовались у респондентов и о том к препаратам от COVID-19 чьего производства те доверяют больше всего.

Ответы распределились следующим образом:

  • США — 28,1%;
  • Бельгия — 20,4%
  • Великобритания — 19,7%;
  • Россия — 12,2%;
  • Украина — 6,8%;
  • Китай — 6,1%;
  • другая страна — 4,5%;
  • Индия — 3,8%.

Примечательно, что 18,1% респондентов ответили, что не доверяли никаким вакцинам от коронавируса, 7,6% заявили, что не знали о существовании каких-либо вакцин, а 5,4% выбрали вариант "мне все равно, пусть государство решает, каким препаратом вакцинировать".

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Вакцинам чьего производства украинцы доверяют больше всего
Фото: скриншот

Опрос в рамках проекта проводили специалисты Харьковского института социальных исследований методом Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). Было проведено 1500 face-to-face интервью с помощью случайной выборки в 41 населенном пункте разного размера, презентовали 5 макрорегионов Украины (Восток, Запад, Юг, Север, Центр). Провели опрос в декабре 2020 года.

Отметим, на текущий момент публично известно о том, что на официальном уровне в Украине есть планы по закупке вакцины от двух компаний: от китайской Sinovac и индийской Serum Institute (она может производить американскую вакцину Novavax и британскую AstraZeneca).

24 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже на этой неделе планируется подписание договора с каким-то производителем вакцин. По его словам, Минздрав рассчитывает на 700 тысяч доз вакцины производителя Sinovac и еще 210 тысяч доз вакцины производителя Pfizer в рамках инициативы COVAX.

В первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

Степанов рассчитывает, что начать вакцинацию от коронавируса Украина может уже с середины февраля.