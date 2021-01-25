Вакцині від COVID китайського виробництва довіряють 6% українців, індійського — 3% (соцопитування)

18,1% опитаних відповіли, що не довіряють ніяким вакцинам від COVID-19.

"Харківський інститут соціальних досліджень" опублікував результати їх соціологічного опитування щодо вакцинації від коронавірусу, що було проведене в п'яти макрорегіонах України. Серед іншого дослідники цікавилися в респондентів і про те, препаратам від COVID-19 чийого виробництва ті довіряють найбільше.

Відповіді розподілилися таким чином:

США — 28,1%;

Бельгія — 20,4%

Великобританія — 19,7%;

Росія — 12,2%;

Україна — 6,8%;

Китай — 6,1%;

інша країна — 4,5%;

Індія — 3,8%.

Примітно, що 18,1% респондентів відповіли, що не довіряли ніяким вакцинам від коронавірусу, 7,6% заявили, що не знали про існування будь-яких вакцин, а 5,4% вибрали варіант "мені все одно, хай держава вирішує, яким препаратом вакцинувати".

[ + – ] Вакцинам чийого виробництва українці довіряють найбільше Фото: скриншот

Опитування в рамках проєкту проводили фахівці Харківського інституту соціальних досліджень методом Computer-Assisted Personal Interviews (CAPI). Було проведено 1500 face-to-face інтерв'ю за допомогою випадкової вибірки в 41 населеному пункті різного розміру, презентували 5 макрорегіонів України (Схід, Захід, Південь, Північ, Центр). Провели опитування в грудні 2020 року.

Зазначимо, що на поточний момент публічно відомо про те, що на офіційному рівні в України є плани із закупівлі вакцини від двох компаній: від китайської Sinovac і індійської Serum Institute (вона може виробляти американську вакцину Novavax і британську AstraZeneca).

24 січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже на цьому тижні планується підписання договору з якимось виробником вакцин. За його словами, МОЗ розраховує на 700 тисяч доз вакцини виробника Sinovac і ще 210 тисяч доз вакцини виробника Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

У першому півріччі Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

Степанов розраховує, що почати вакцинацію від коронавірусу Україна може вже з середини лютого.