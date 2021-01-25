Украина может получить вакцину от COVID-19 еще от одного производителя, – Степанов

Договор о поставках может быть подписан уже на следующей неделе.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в феврале Украина может подписать еще один контракт о поставках вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", — сказал Степанов.

По его словам, Минздрав рассчитывает на 700 тысяч доз вакцины производителя Sinovac и еще 210 тысяч доз вакцины производителя Pfizer в рамках инициативы COVAX.

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Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. При этом эффективность вакцины в разных странах отличается. В Бразилии ее эффективность на уровне 50%. А в Индонезии 65,3%

Ранее Фокус рассказывал все, что нужно знать о китайской вакцине от коронавируса.

в первом полугодии Украина бесплатно получит через механизм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna.

А Всемирный банк предоставит Украине помощь в размере почти 2,5 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса.