Україна може отримати вакцину від COVID-19 ще від одного виробника, — Степанов

Договір про постачання може бути підписаний вже наступного тижня.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що в лютому Україна може підписати ще один контракт про постачання вакцини від коронавірусу. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не заперечую, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що цього тижня ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти", — сказав Степанов.

За його словами, МОЗ розраховує на 700 тисяч доз вакцини виробника Sinovac і ще 210 тисяч доз вакцини виробника Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

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Нагадаємо, 30 грудня 2020 року Володимир Зеленський заявив, що МОЗ України підписав договір про постачання 1,9 млн доз китайської вакцини від компанії Sinovac. Водночас ефективність вакцини в різних країнах відрізняється. У Бразилії її ефективність на рівні 50%. А в Індонезії 65,3%

Раніше Фокус розповідав все, що потрібно знати про китайську вакцину від коронавірусу.

У першому півріччі Україна безкоштовно отримає через механізм COVAX 8 млн доз вакцин AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

А Світовий банк надасть Україні допомогу в розмірі майже 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини від коронавірусу.