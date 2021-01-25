В Минздраве разъяснили позицию по легализации медицинского каннабиса

По мнению главного санврача Виктора Ляшко, медицинский каннабис следует легализовать без ажиотажа, поскольку цель — помочь тяжелобольным пациентам.

Вопрос легализации медицинской марихуаны в Украине является важным для тяжелобольных пациентов. По информации «РБК-Украина», об этом в понедельник, 25 января, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что эффективность использования медицинской марихуаны в терапевтических целях подтверждена учеными.

"Как врач, убежден, что нужно говорить и объяснять про медицинский каннабис. Легализация каннабиса в медицинских целях – это в первую очередь, о решении вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. А не политика ", — объяснил он.

Чиновник Министерства охраны здоровья заявил об эффективности терапевтического применения каннабиса в случаях тяжелобольных пациентов, в частности, онкобольных и паллиативных больных, детей с эпилепсией, пациентов с депрессией и тревожными состояниями, военных с посттравматическим синдромом, людей с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом и псориазом.

По мнению Ляшко, Украине стоило бы пересмотреть политику в отношении использования каннабиса в медицинских целях. Он напомнил, что употребление каннабиса в медицинских целях разрешено в Дании, Австрии, Италии, Канаде, Швейцарии, Польше, Финляндии, Северной Македонии. Также, медицинская марихуана разрешена в Турции, Израиле, России, Замбии, Зимбабве, Перу, Таиланде, Вануату и Панаме.

При этом он считает, что легализовать марихуану нужно без ажиотажа, так как в приоритете – помощь тяжелобольным людям.

"Как показывает практика этих стран, легализовать медицинский каннабис вполне реально без ажиотажа. Но при условии, что в приоритете стоят люди, которые зависимы от боли", — резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, ранее в этот же день Под Верховной Радой активисты требовали легализации марихуаны.

В руках собравшиеся держали плакаты с надписями "Мы больше не можем терпеть боль», "Остановите страдания 2 млн. пациентов", "Депутаты, примите закон №4553 для Софийки". Завершает картину митинга "коврик боли": доска с вкрученными острием вверх саморезами, которые проткнули лист бумаги с номером закона.

Напомним, проект закона о легализации медицинского каннабиса под номером 4553 зарегистрирован в Верховной Раде Украины в конце декабря прошлого года. В случае его принятия он легализует в стране оборот конопли в медицинских целях, научно-технической деятельности и промышленности. Доступ к каннабису получат онкобольные и паллиативные пациенты, дети, страдающие эпилепсией, пациенты с депрессией, люди с синдромами Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также военные с посттравматическим синдромом. Их число в Украине – свыше двух миллионов.

Инициаторами законопроекта стали 30 народных депутатов, представляющих, в том числе, фракции "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Его уже окрестили "законом Софийки", по имени маленькой девочке из Киева, которая страдает от редкой формы эпилепсии. У нее тяжелые и длинные приступы чрезвычайно болезненных судорог, которые практически невозможно лечить традиционными препаратами. За ее жизнь родители борются уже три года: они привозят нужные лекарства из-за границы. Девочка нуждается лекарств на основе медицинских конопли, и именно она станет символом принятия этого закона.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что большое количество депутатов в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, эту идею одобряют около 80% избранников из фракции "Слуга народа".