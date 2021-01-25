У МОЗ пояснили позицію щодо легалізації медичного канабісу

На думку головного санлікаря Віктора Ляшко, медичний канабіс варто легалізувати без ажіотажу, оскільки мета — допомогти важкохворим пацієнтам.

Питання легалізації медичної марихуани в Україні є важливим для тяжкохворих пацієнтів. За інформацією «РБК-Україна», про це в понеділок, 25 січня, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що ефективність використання медичної марихуани в терапевтичних цілях підтверджена вченими.

"Як лікар, переконаний, що потрібно говорити і пояснювати про медичний канабіс. Легалізація канабісу в медичних цілях — це в першу чергу, про вирішення питання зменшення болю для тяжкохворих. А не політика", — пояснив він.

Чиновник Міністерства охорони здоров'я заявив про ефективність терапевтичного застосування канабісу у випадках важкохворих пацієнтів, зокрема, онкохворих і паліативних хворих, дітей з епілепсією, пацієнтів з депресією і тривожними станами, військових з посттравматичним синдромом, людей з хворобами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом та псоріазом.

На думку Ляшка, Україні варто було б переглянути політику щодо використання канабісу в медичних цілях. Він нагадав, що вживання канабісу в медичних цілях дозволено в Данії, Австрії, Італії, Канаді, Швейцарії, Польщі, Фінляндії, Північній Македонії. Також медична марихуана дозволена в Туреччині, Ізраїлі, Росії, Замбії, Зімбабве, Перу, Таїланді, Вануату та Панамі.

При цьому він вважає, що легалізувати марихуану потрібно без ажіотажу, оскільки в пріоритеті — допомога важкохворим людям.

"Як показує практика цих країн, легалізувати медичний канабіс цілком реально без ажіотажу. Але за умови, що в пріоритеті стоять люди, які залежні від болю", — резюмував головний санітарний лікар.

Нагадаємо: раніше в цей же день Під Верховною Радою активісти вимагали легалізації марихуани.

У руках присутні тримали плакати з написами "Ми більше не можемо терпіти біль», «Зупиніть страждання 2 млн. пацієнтів", "Депутати, ухваліть закон №4553 для Софійки". Завершує картину мітингу "килимок болю": дошка з вкрученими вістрям вгору саморізами, які проткнули аркуш паперу з номером закону.

Нагадаємо: проєкт закону про легалізацію медичного канабісу під номером 4553 зареєстрований у Верховній Раді України в кінці грудня минулого року. У разі його ухвалення він легалізує в країні оборот конопель у медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості. Доступ до канабісу отримають онкохворі та паліативні пацієнти, діти, які страждають на епілепсію, пацієнти з депресією, люди з синдромами Альцгеймера, Паркінсона, розсіяним склерозом, псоріазом, а також військові з посттравматичним синдромом. Їх число в Україні — понад два мільйони.

Ініціаторами законопроєкту стали 30 народних депутатів, які представляють, у тому числі, фракції "Голос", "Слуга народу" і "Європейська солідарність".

Його вже охрестили "законом Софійки", на ім'я маленької дівчинки з Києва, яка страждає від рідкісної форми епілепсії. У неї важкі і довгі напади надзвичайно болісних судом, які практично неможливо лікувати традиційними препаратами. За її життя батьки борються вже три роки: вони привозять потрібні ліки з-за кордону. Дівчинка потребує ліків на основі медичних конопель, і саме вона стане символом ухвалення цього закону.

Народний депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що велика кількість депутатів у Раді підтримують легалізацію медичного канабісу. Зокрема, цю ідею схвалюють близько 80% обранців з фракції "Слуга народу".