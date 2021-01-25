24 января исполнилось 40 дней со дня смерти градоначальника, но дата новых выборов пока не назначена.

Геннадий Кернес, со дня смерти которого 24 января выполнилось 40 дней, до сих пор значится на сайте Харьковской мэрии как городской голова. Там опубликовано его фото, биография, галерея и так далее.

Как долго Харьков будет оставаться без мэра, обязанности которого после ухода Кернеса исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, неизвестно. 25 января на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент не может назвать внеочередные выборы, поскольку городской совет не предоставил необходимые документы.

"По выборам в Харькове. Я уверен, что все видели информацию, что к нам поступила только часть необходимого пакета документов, а именно только письмо. Должен быть дополнительный материал для того, чтобы Верховная Рада приступила к рассмотрению этого вопроса. На сегодня его нет", – пояснил он.

Разумков добавил, что не знает, когда у них будут все необходимые документы, поскольку "мяч находится на поле Харьковского горсовета". Как известно, в пакете не хватает копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти.

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"Согласно п. 1 ч. 11 ст. 79 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине, «полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт", – уточнили в ВР.

Таким образом, из-за бюрократических нестыковок Геннадий Кернес до сих пор значится мэром Харькова.

Фото: Харьковский городской совет

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее заявлял, что выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. Для проведения выборов в марте Верховной Раде нужно уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 16 декабря 2020 года в немецкой клинике Шарите от осложнений, вызванных коронавирусом. 22 октября Родион Гайсинский сообщил, что у мэра Харькова уже нет коронавируса, но ему долечивали осложнения простреленного во время покушения в 2014 году легкого. 11 декабря стало известно об ухудшении здоровья мэра Харькова: у него отказала вторая почка.