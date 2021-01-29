В Киеве завели 9 уголовных дел по домам престарелых, - Кличко

После пожара в Харькове по всей Украине проводятся проверки "пансионатов" для пожилых людей.

В Киеве проводятся проверки всех частных пансионатов для пожилых людей, в столице их насчитали 33, — заявил мэр Киева Кличко во время онлайн-брифинга.

"Мы постоянно проверяем коммунальные дома престарелых и все социальные учреждения города. После трагедии в Харькове, дали поручение проверить, как работают в Киеве подобные частные заведения для пожилых людей. Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых пансионата для пожилых людей и реабилитационных центра. Относительно 9 из них уже открыли уголовные производства. Проверки в столице продолжаются", — заявил Виталий Кличко.

При этом причины, из-за которых возбудили уголовные дела, не называются.

По словам Кличко, власть фактически не имеет никакого влияния на частные пансионаты. Для этого в стране отсутствует законодательная база. В то же время мэр убежден, что местные власти должны контролировать качество услуг в домах престарелых. Так как от этого зависит жизнь пожилых людей.

Напомним, в Харькове произошел пожар в доме престарелых, в котором погибло 15 человек. Из-за трагедии Кабмин поручил всем главам ОГА проверить пансионаты по всей стране.

Владимир Зеленский по приезду в Харьков заявил, что он будет инициировать реформу домов престарелых в Украине.