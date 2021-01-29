У Києві почали 9 кримінальних справ по будинках для літніх людей, — Кличко

Після пожежі в Харкові по всій Україні проводяться перевірки "пансіонатів" для літніх людей.

У Києві проводяться перевірки всіх приватних пансіонатів для літніх людей, у столиці їх нарахували 33, — заявив мер Києва Кличко під час онлайн-брифінгу.

"Ми постійно перевіряємо комунальні будинки для літніх людей і всі соціальні установи міста. Після трагедії в Харкові дали доручення перевірити, як працюють у Києві подібні приватні заклади для літніх людей. Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС і департаменту соціальної політики КМДА, сьогодні виявили в столиці 33 приватні так звані пансіонати для літніх людей і реабілітаційні центри. Щодо 9 з них уже відкрили кримінальні провадження. Перевірки в столиці тривають", — заявив Віталій Кличко.

При цьому причини, через які порушили кримінальні справи, не називаються.

За словами Кличка, влада фактично не має ніякого впливу на приватні пансіонати. Для цього в країні відсутня законодавча база. У той же час мер переконаний, що місцева влада повинна контролювати якість послуг у будинках для людей літнього віку. Оскільки від цього залежить життя людей літнього віку.

Нагадаємо: у Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей, у якій загинули 15 осіб. Через трагедію Кабмін доручив усім головам ОДА перевірити пансіонати по всій країні.

Володимир Зеленський по приїзду в Харків заявив, що він буде ініціювати реформу будинків для літніх людей в Україні.