В здание Рады пытался ворваться неизвестный, его задержали
У мужчины не оказалось пропуска
Во вторник, 3 февраля, полицейские задержали неизвестного мужчину, пытавшегося прорваться в здание Верховной Рады.
Как информирует Telegram-канал "Политика Страны", у мужчины не было пропуска.
На кадрах видно, что несколько стражей правопорядка прижали мужчину к стене у проходной и надели на него наручники.
При этом, журналисту, снимавшему инцидент, полицейские заявили, что съемка запрещена.
Напомним, 22 января вооруженного мужчину задержали неподалеку от Верховной Рады. Мужчина заехал на охраняемую территорию правительственного квартала на машине, чем привлек внимание правоохранителей. При проверке машины, 48-летний мужчина признался, что у него есть пистолет и патроны к нему, плюс нож.
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