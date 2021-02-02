В здание Рады пытался ворваться неизвестный, его задержали

У мужчины не оказалось пропуска

Во вторник, 3 февраля, полицейские задержали неизвестного мужчину, пытавшегося прорваться в здание Верховной Рады.

Как информирует Telegram-канал "Политика Страны", у мужчины не было пропуска.

На кадрах видно, что несколько стражей правопорядка прижали мужчину к стене у проходной и надели на него наручники.

При этом, журналисту, снимавшему инцидент, полицейские заявили, что съемка запрещена.

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Напомним, 22 января вооруженного мужчину задержали неподалеку от Верховной Рады. Мужчина заехал на охраняемую территорию правительственного квартала на машине, чем привлек внимание правоохранителей. При проверке машины, 48-летний мужчина признался, что у него есть пистолет и патроны к нему, плюс нож.

Ранее в Киеве сотрудники полиции задержала участников акции против ультраправого насилия.

А в аэропорту "Борисполь" таможня задержала партию турецких подделок продукции брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada и других. Вес товара — 205 килограммов.

Фокус писал, что в пятницу, 22 января, в Киеве возле бизнес-центра IQ произошло задержание бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, но сразу после этого ему удалось скрыться от силовиков в наручниках.