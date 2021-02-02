У будівлю Ради намагався увірватися невідомий, його затримали

У чоловіка не виявилося пропуску.

У вівторок, 3 лютого, поліцейські затримали невідомого чоловіка, який намагався прорватися до будівлі Верховної Ради.

Як інформує Telegram-канал "Політика Країни", у чоловіка не було пропуску.

На кадрах видно, що кілька правоохоронців притиснули чоловіка до стіни біля прохідної та одягли на нього наручники.

Водночас, журналісту, який знімав інцидент, поліцейські заявили, що зйомка заборонена.

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Нагадаємо, 22 січня озброєного чоловіка затримали неподалік від Верховної Ради. Чоловік заїхав на територію, що охороняється урядового кварталу на машині, чим привернув увагу правоохоронців. Під час перевірки машини, 48-річний чоловік зізнався, що у нього є пістолет і патрони до нього, а також ніж.

Раніше в Києві співробітники поліції затримала учасників акції проти ультраправого насильства.

А в аеропорту "Бориспіль" митниця затримала партію турецьких підробок продукції брендів Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Prada і інших. Вага товару — 205 кілограмів.

Фокус писав, що в п'ятницю, 22 січня, у Києві біля бізнес-центру IQ відбулося затримання колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, але відразу після цього йому вдалося втекти від силовиків у наручниках.