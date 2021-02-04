Карантинные меры в Украине продлятся до весны 2022 года

По словам главы Госпотребслужбы в Киеве, правительство не планирует усиливать карантин в ближайшее время.

Начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что противоэпидемические меры сохранятся в Украине до весны 2022 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, карантин в ближайшее время не будет усиливаться, так как ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной из-за прошедшего локдауна.

"Я не говорю о карантине, поскольку это законодательное определение, но эти меры будут до весны 2022 года", — подчеркнул Рубан.

Он считает, Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет в "оранжевой зоне".

"Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в "оранжевой зоне", потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов", — отметил Рубан.

Напомним, правительство планирует продлить карантин в стране до 30 апреля, но это, скорее всего, его не конечная дата. Об этом сказал 4 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе мероприятия, проводимого Европейской бизнес-ассоциацией.

18 января Шмыгаль говорил: "С 25 января мы перейдем к "оранжевой" зоне, которая действовала до локдауна. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта".

В некоторых украинских регионах рассматривается возможность ослабления карантина до уровня "желтой" и "зеленой" зон, сказал Шмыгаль 1 февраля.

2 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Адаптивный карантин предполагает, что ограничения устанавливаются для каждого региона отдельно, в зависимости от уровня заболеваемости.

Такой карантин действовал до 11 ноября 2020 года, после чего установили по всей стране "оранжевый" уровень ограничений и ввели карантин выходного дня.