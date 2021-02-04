Карантинні заходи в Україні триватимуть до весни 2022 року

За словами глави Держпродспоживслужби в Києві, уряд не планує посилювати карантин найближчим часом.

Начальник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив, що протиепідемічні заходи збережуться в Україні до весни 2022 року. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, карантин найближчим часом не посилюватиметься, оскільки ситуація з коронавірусом у країні залишається стабільною через локдаун, що минув.

"Я не кажу про карантин, оскільки це законодавче визначення, але ці заходи будуть до весни 2022 року", — підкреслив Рубан.

Він вважає, Київ під час переходу на адаптивний карантин в Україні буде в "помаранчевій зоні".

"Будемо бачити показники у Києві. Сьогодні ми можемо говорити про те, що місто Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні", тому що мегаполіс і в ньому велика кількість організованих колективів", — зазначив Рубан.

Нагадаємо, уряд планує подовжити карантин у країні до 30 квітня, але це, швидше за все, його не кінцева дата. Про це сказав 4 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час заходу, що проводиться Європейською бізнес-асоціацією.

18 січня Шмигаль говорив: "З 25 січня ми перейдемо до "помаранчевої" зони, яка діяла до локдауну. Поточний карантин введений до кінця лютого. Швидше за все, ми подовжимо його до 31 березня".

У деяких українських регіонах розглядається можливість ослаблення карантину до рівня "жовтої" та "зеленої" зон, сказав Шмигаль 1 лютого.

2 лютого Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою Степанова, зараз у країні немає жодної адміністративної одиниці, що може знаходитися у "червоній" зоні.

Адаптивний карантин передбачає, що обмеження встановлюються для кожного регіону окремо, залежно від рівня захворюваності.

Такий карантин діяв до 11 листопада 2020 року, після чого встановили по всій країні "помаранчевий" рівень обмежень і ввели карантин вихідного дня.