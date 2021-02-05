Аваков заявил о резком ухудшении ситуации на Донбассе

Глава МВД Украины считает, что в данном регионе уже нет мирного процесса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация на Донбассе за последнюю неделю ухудшилась.

Об этом глава МВД сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1"

По словам министра, президент Владимир Зеленский из-за обострения ситуации отправил в регион главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

"Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – рассказал Аваков.

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Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на Донбассе после деоккупации могут установить мандат Международной миссии ООН – международную администрацию. По его словам, в настоящее время неизвестно, как закончатся переговоры со страной-оккупантом, так как между сторонами нет доверия.

Также Алексей Резников сообщил, что на Донбассе Украине был нанесен ущерб около 120 миллиардов долларов.

Фокус писал о том, что главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today из Донецка прямым текстом призвала Кремль забрать оккупированные украинские территории Луганской и Донецкой областей в состав России.

А в Офисе генпрокурора сообщили, что террористы на оккупированном Донбассе призывают к участию в войне детей от 10 до 17 лет.