Аваков заявив про різке погіршення ситуації на Донбасі

Голова МВС України вважає, що в цьому регіоні вже немає мирного процесу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що ситуація на Донбасі за останній тиждень погіршилася.

Про це голова МВС повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1 + 1"

За словами міністра, президент Володимир Зеленський через загострення ситуації відправив до регіону головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

"Президент був змушений Хомчака негайно відправити на схід, на лінію фронту. Тому що в нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень. Ніякого мирного процесу вже немає. Діють снайперські пари, діють міномети, обстріли. Війна йде", — розповів Аваков.

[ + – ] Ефір програми "Право на владу"

Раніше віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що на Донбасі після деокупації можуть встановити мандат Міжнародної місії ООН — міжнародну адміністрацію. За його словами, наразі невідомо, як закінчаться переговори з країною-окупантом, оскільки між сторонами немає довіри.

Також Олексій Резніков повідомив, що на Донбасі Україні було завдано збитків близько 120 мільярдів доларів.

Фокус писав про те, що головний редактор пропагандистського телеканалу Russia Today з Донецька прямим текстом закликала Кремль забрати окуповані українські території Луганської та Донецької областей до складу Росії.

А в Офісі генпрокурора повідомили, що терористи на окупованому Донбасі закликають до участі у війні дітей від 10 до 17 років.