Пусть Россия забирает сотрудников заблокированных каналов, мы будем только рады, – Данилов

По словам секретаря СНБО, информация о том, что на заблокированных каналах работали 1500 человек, не соответствует действительности.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина будет рада, если Россия "заберет" себе сотрудников заблокированных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности Санкции против российской пропаганды, передает Новое время.

"…Я хотел бы поблагодарить человека из Москвы, который предложил им всем вернуться (сотрудникам заблокированных телеканалов) домой в Москву, и они сегодня там им предложили работу. Я ему благодарен, пусть забирают, мы будем только рады, чтобы они работали там, где и работали, но пусть работают на той территории", – сказал Данилов.

Он также добавил, что информация о том, что на заблокированных каналах работали 1500 человек, не соответствует действительности.

Ранее Данилов сообщил, что решение о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и Zik готовилось давно и тщательно, поэтому отменить его будет невозможно.

Отметим, главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам попавшим под санкции телеканалов ZiK, 112 и NewsOne.

Также Симоньян предложила работу "всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".