Нехай Росія забирає співробітників заблокованих каналів, ми будемо тільки раді, — Данилов

За словами секретаря РНБОУ, інформація про те, що на заблокованих каналах працювали 1 500 осіб, не відповідає дійсності.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна буде рада, якщо Росія "забере" собі співробітників заблокованих телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму Санкції проти російської пропаганди, передає Новий час.

"...Я хотів би подякувати людині з Москви, яка запропонувала їм усім повернутися (співробітникам заблокованих телеканалів) додому до Москви, і вони сьогодні там їм запропонували роботу. Я їй вдячний, хай забирають, ми будемо тільки раді, щоб вони працювали там, де й працювали, але нехай працюють на тій території", — сказав Данилов.

Він також додав, що інформація про те, що на заблокованих каналах працювали 1 500 осіб, не відповідає дійсності.

Раніше Данилов повідомив, що рішення про введення санкцій проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та Zik готувалося давно й ретельно, тому скасувати його буде неможливо.

Зазначимо, головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян запропонувала роботу співробітникам, які потрапили під санкції телеканалів ZiK, 112 і NewsOne.

Також Симоньян запропонувала роботу "всім журналістам, технарям, операторам тощо, кому набридло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБОУ про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридної агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Глава РНБОУ Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".