В СБУ ответили на видеообращение Нескоромного: "манипулятивное заявление"

В ведомстве напомнили, что Дмитрий Нескоромный имеет "пророссийские и пропутинские взгляды".

В СБУ заявили, что не намерены комментировать "заявления манипулятивного характера" экс-первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который объявлен в розыск.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ "Украинской правде".

"Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам – еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды", – говорится в сообщении СБУ.

Поэтому, добавили в ведомстве, любые подобного рода заявления "следует рассматривать исключительно через эту призму".

Кроме того, в СБУ обращаются ко всем неравнодушным украинцам, которые имеют факты и доказательства какой-либо неправомерной деятельности СБУ и ее сотрудников, сообщать об этом в установленном порядке в соответствующие правоохранительные органы.

Сегодня, 9 февраля, подозреваемый в подготовке убийства экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный записал видеообращение. Он утверждает, что его юристы сейчас проводят переговоры с европейскими правоохранительными органами, от результатов которых будет зависеть его дальнейшая модель поведения. По утверждению Нескоромного, "СБУ сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы в пользу тех или иных иностранных разведок", а глава СБУ зачастую не имеет информации о происходящем, нет полной картины происходящего и у президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, 22 января Нескоромный якобы был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Однако после задержания он якобы сумел сбежать прямо в наручниках. По этому делу также задержан сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ Андрей Расюк.

23 января СБУ подтвердила задержание действующего сотрудника ведомства за организацию убийства коллеги, но имен не назвала.

22 января журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что Нескоромный якобы имел одиозную репутацию и был уволен после серии скандалов, связанных с различными подозрениями в коррупции и вымогательстве уже при президентстве Владимира Зеленского. Бутусов связал ситуацию с борьбой за контроль над финансовыми схемами между разными группами.

Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.