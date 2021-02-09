В СБУ відповіли на відеозвернення Нескоромного: "маніпулятивна заява"

У відомстві нагадали, що Дмитро Нескоромний має "проросійські та пропутінські погляди".

В СБУ заявили, що не мають наміру коментувати "заяви маніпулятивного характеру" екс-першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, якого оголосили в розшук.

Про це йдеться в коментарі прес-служби СБУ "Українській правді".

"Тим більше, коли він є фігурантом резонансних кримінальних справ, а за оприлюдненими в ЗМІ матеріалів — ще й має проросійські та пропутінські погляди", — йдеться в повідомленні СБУ.

Тому, додали у відомстві, будь-які подібні заяви "слід розглядати виключно через цю призму".

Крім того, в СБУ звертаються до всіх небайдужих українців, які мають факти і докази будь-якої неправомірної діяльності СБУ та її співробітників, повідомляти про це в установленому порядку до відповідних правоохоронних органів.

Сьогодні, 9 лютого, підозрюваний в підготовці вбивства екс-заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний записав відеозвернення. Він стверджує, що його юристи зараз проводять переговори з європейськими правоохоронними органами, від результатів яких залежатиме його подальша модель поведінки. За твердженням Нескоромного, "СБУ зараз не працює в інтересах країни, багато співробітників завербовані на користь тих чи інших іноземних розвідок", а глава СБУ часто не має інформації про те, що відбувається, немає повної картини того, що відбувається й у президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, 22 січня Нескоромний нібито був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Однак після затримання він нібито зумів втекти прямо в наручниках. У цій справі також затриманий співробітник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Андрій Расюк.

23 січня СБУ підтвердила затримання чинного співробітника відомства за організацію вбивства колеги, але імен не назвала.

22 січня журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що Нескоромний нібито мав одіозну репутацію і був звільнений після серії скандалів, пов'язаних із різними підозрами в корупції та здирництві вже за президентства Володимира Зеленського. Бутусов пов'язав ситуацію з боротьбою за контроль над фінансовими схемами між різними групами.

Нескоромному оголосили про підозру в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.