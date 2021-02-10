Статистика коронавируса в Украине на 10 февраля: выздоровевших в 2 раза больше заболевших
Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве (297), Винницкой области (271) и Волынской области (111) случаев.
За сутки 9 января зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В том числе 244 детей и 298 медицинских работников.
За минувшие сутки:
- Госпитализировано — 2046 человек
- Умерло — 163 человека
- Выздоровело — 7768 человек.
Проведено тестирований 43 767 (ИФА — 15 972 ПЦР-тестов — 27 795).
За время пандемии в Украине заразилось 1 253 055 человек, выздоровели — 1 092 376. Умерло — 23 934. Проведено — 6 447 576 ПЛР-тестов.
Количество новых случаев заболевания в регионах:
- г. Киев – 130 864 (+297);
- Винницкая область – 28 788 (+271);
- Волынская область – 37 670 (+111);
- Днепропетровская область – 69 376 (+120);
- Донецкая область – 45 125 (+98);
- Житомирская область – 45 670 (+61);
- Закарпатская область – 33 674(+276);
- Запорожская область – 67 490 (+214);
- Ивано-Франковская область – 52 551 (+410);
- Киевская область – 70 878 (+150);
- Кировоградская область – 10 027 (+43);
- Луганская область – 14 339 (+36);
- Львовская область – 73 163 (+117);
- Николаевская область – 39 848 (+37);
- Одесская область – 82 744 (+115);
- Полтавская область – 44 204 (+132);
- Ровенская область – 46 837 (+103);
- Сумская область – 46 586 (+48);
- Тернопольская область – 38 940 (+105);
- Харьковская область – 79 591 (+188);
- Херсонская область – 21 129 (+50);
- Хмельницкая область – 45 044 (+136);
- Черкасская область – 46 753 (+108);
- Черновицкая область –47 383 (+191);
- Черниговская область – 34 419 (+30).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 8 февраля было проведено 10 401 ПЦР-тестирований, 26,25% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 390 образцов.
Напомним, к осени Минздрав может вакцинировать 21 млн человек. В месяц в Украине можно будет проводить до 5 млн вакцинаций.
Также Степанов рассказал, какими способами можно получить бесплатную вакцину от коронавируса.