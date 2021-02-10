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Статистика коронавируса в Украине на 10 февраля: выздоровевших в 2 раза больше заболевших

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тестирования коронавируса, статистика коронавируса в украине
Фото: podiji.ko.net.ua

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве (297), Винницкой области (271) и Волынской области (111) случаев.

За сутки 9 января зафиксировано 3409 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В том числе 244 детей и 298 медицинских работников.

За минувшие сутки:

  • Госпитализировано — 2046 человек
  • Умерло — 163 человека
  • Выздоровело — 7768 человек.

Проведено тестирований 43 767 (ИФА — 15 972 ПЦР-тестов — 27 795).

За время пандемии в Украине заразилось 1 253 055 человек, выздоровели — 1 092 376. Умерло — 23 934. Проведено — 6 447 576 ПЛР-тестов.

Количество новых случаев заболевания в регионах:

  • г. Киев – 130 864 (+297);
  • Винницкая область – 28 788 (+271);
  • Волынская область – 37 670 (+111);
  • Днепропетровская область – 69 376 (+120);
  • Донецкая область – 45 125 (+98);
  • Житомирская область – 45 670 (+61);
  • Закарпатская область – 33 674(+276);
  • Запорожская область – 67 490 (+214);
  • Ивано-Франковская область – 52 551 (+410);
  • Киевская область – 70 878 (+150);
  • Кировоградская область – 10 027 (+43);
  • Луганская область – 14 339 (+36);
  • Львовская область – 73 163 (+117);
  • Николаевская область – 39 848 (+37);
  • Одесская область – 82 744 (+115);
  • Полтавская область – 44 204 (+132);
  • Ровенская область – 46 837 (+103);
  • Сумская область – 46 586 (+48);
  • Тернопольская область – 38 940 (+105);
  • Харьковская область – 79 591 (+188);
  • Херсонская область – 21 129 (+50);
  • Хмельницкая область – 45 044 (+136);
  • Черкасская область – 46 753 (+108);
  • Черновицкая область –47 383 (+191);
  • Черниговская область – 34 419 (+30).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 8 февраля было проведено 10 401 ПЦР-тестирований, 26,25% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанным 390 образцов.

Напомним, к осени Минздрав может вакцинировать 21 млн человек. В месяц в Украине можно будет проводить до 5 млн вакцинаций.

Также Степанов рассказал, какими способами можно получить бесплатную вакцину от коронавируса.