Статистика коронавірусу в Україні станом на 10 лютого: тих, хто видужав, удвічі більше, ніж хворих
Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві (297), Вінницькій області (271) та Волинській області (111) випадків.
За добу 9 січня зафіксовано 3 409 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема 244 дітей та 298 медичних працівників.
За минулу добу:
- Госпіталізовано — 2 046 осіб;
- Померло — 163 людини;
- Одужали — 7 768 чоловік.
Проведено тестувань 43 767 (ІФА — 15 972 ПЛР-тестів — 27 795).
За час пандемії в Україні заразилося 1 253 055 чоловік, одужали — 1 092 376. Померли — 23 934. Проведено — 6 447 576 ПЛР-тестів.
Кількість нових випадків захворювання в регіонах:
- м Київ — 130 864 (+297);
- Вінницька область — 28 788 (+271);
- Волинська область — 37 670 (+111);
- Дніпропетровська область — 69 376 (+120);
- Донецька область — 45 125 (+98);
- Житомирська область — 45 670 (+61);
- Закарпатська область — 33 674 (+276);
- Запорізька область — 67 490 (+214);
- Івано-Франківська область — 52 551 (+410);
- Київська область — 70 878 (+150);
- Кіровоградська область — 10 027 (+43);
- Луганська область — 14 339 (+36);
- Львівська область — 73 163 (+117);
- Миколаївська область — 39 848 (+37);
- Одеська область — 82 744 (+115);
- Полтавська область — 44 204 (+132);
- Рівненська область — 46 837 (+103);
- Сумська область — 46 586 (+48);
- Тернопільська область — 38 940 (+105);
- Харківська область — 79 591 (+188);
- Херсонська область — 21 129 (+50);
- Хмельницька область — 45 044 (+136);
- Черкаська область — 46 753 (+108);
- Чернівецька область — 47 383 (+191);
- Чернігівська область — 34 419 (+30).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 8 лютого було проведено 10 401 ПЛР-тестувань, 26,25% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 390 зразків.
Нагадаємо, до осені МОЗ може вакцинувати 21 млн чоловік. У місяць в Україні можна буде проводити до 5 млн вакцинацій.
Також Степанов розповів, якими способами можна отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу.