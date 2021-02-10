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Статистика коронавірусу в Україні станом на 10 лютого: тих, хто видужав, удвічі більше, ніж хворих

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тестування коронавируса, статистика коронавируса в Україні
Фото: podiji.ko.net.ua

Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві (297), Вінницькій області (271) та Волинській області (111) випадків.

За добу 9 січня зафіксовано 3 409 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема 244 дітей та 298 медичних працівників.

За минулу добу:

  • Госпіталізовано — 2 046 осіб;
  • Померло — 163 людини;
  • Одужали — 7 768 чоловік.

Проведено тестувань 43 767 (ІФА — 15 972 ПЛР-тестів — 27 795).

За час пандемії в Україні заразилося 1 253 055 чоловік, одужали — 1 092 376. Померли — 23 934. Проведено — 6 447 576 ПЛР-тестів.

Кількість нових випадків захворювання в регіонах:

  • м Київ — 130 864 (+297);
  • Вінницька область — 28 788 (+271);
  • Волинська область — 37 670 (+111);
  • Дніпропетровська область — 69 376 (+120);
  • Донецька область — 45 125 (+98);
  • Житомирська область — 45 670 (+61);
  • Закарпатська область — 33 674 (+276);
  • Запорізька область — 67 490 (+214);
  • Івано-Франківська область — 52 551 (+410);
  • Київська область — 70 878 (+150);
  • Кіровоградська область — 10 027 (+43);
  • Луганська область — 14 339 (+36);
  • Львівська область — 73 163 (+117);
  • Миколаївська область — 39 848 (+37);
  • Одеська область — 82 744 (+115);
  • Полтавська область — 44 204 (+132);
  • Рівненська область — 46 837 (+103);
  • Сумська область — 46 586 (+48);
  • Тернопільська область — 38 940 (+105);
  • Харківська область — 79 591 (+188);
  • Херсонська область — 21 129 (+50);
  • Хмельницька область — 45 044 (+136);
  • Черкаська область — 46 753 (+108);
  • Чернівецька область — 47 383 (+191);
  • Чернігівська область — 34 419 (+30).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 8 лютого було проведено 10 401 ПЛР-тестувань, 26,25% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 390 зразків.

Нагадаємо, до осені МОЗ може вакцинувати 21 млн чоловік. У місяць в Україні можна буде проводити до 5 млн вакцинацій.

Також Степанов розповів, якими способами можна отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу.