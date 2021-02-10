Статистика коронавірусу в Україні станом на 10 лютого: тих, хто видужав, удвічі більше, ніж хворих

Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві (297), Вінницькій області (271) та Волинській області (111) випадків.

За добу 9 січня зафіксовано 3 409 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема 244 дітей та 298 медичних працівників.

За минулу добу:

Госпіталізовано — 2 046 осіб;

Померло — 163 людини;

Одужали — 7 768 чоловік.

Проведено тестувань 43 767 (ІФА — 15 972 ПЛР-тестів — 27 795).

За час пандемії в Україні заразилося 1 253 055 чоловік, одужали — 1 092 376. Померли — 23 934. Проведено — 6 447 576 ПЛР-тестів.

Кількість нових випадків захворювання в регіонах:

м Київ — 130 864 (+297);

Вінницька область — 28 788 (+271);

Волинська область — 37 670 (+111);

Дніпропетровська область — 69 376 (+120);

Донецька область — 45 125 (+98);

Житомирська область — 45 670 (+61);

Закарпатська область — 33 674 (+276);

Запорізька область — 67 490 (+214);

Івано-Франківська область — 52 551 (+410);

Київська область — 70 878 (+150);

Кіровоградська область — 10 027 (+43);

Луганська область — 14 339 (+36);

Львівська область — 73 163 (+117);

Миколаївська область — 39 848 (+37);

Одеська область — 82 744 (+115);

Полтавська область — 44 204 (+132);

Рівненська область — 46 837 (+103);

Сумська область — 46 586 (+48);

Тернопільська область — 38 940 (+105);

Харківська область — 79 591 (+188);

Херсонська область — 21 129 (+50);

Хмельницька область — 45 044 (+136);

Черкаська область — 46 753 (+108);

Чернівецька область — 47 383 (+191);

Чернігівська область — 34 419 (+30).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 8 лютого було проведено 10 401 ПЛР-тестувань, 26,25% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленим 390 зразків.

Нагадаємо, до осені МОЗ може вакцинувати 21 млн чоловік. У місяць в Україні можна буде проводити до 5 млн вакцинацій.

Також Степанов розповів, якими способами можна отримати безкоштовну вакцину від коронавірусу.