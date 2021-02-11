Аваков наградил орденом Виталия Маркива

Сержанту Нацгвардии вручили орден "За мужество"

Сержанту Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в четверг, 11 февраля, был вручен орден "За мужество" III степени.

Как сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины, глава ведомства Арсен Аваков наградил пятерых сотрудников МВД орденом "За мужество" III степени и орденом Даниила Галицкого. В числе прочих награду получил Виталий Маркив.

Приказ о награждении Маркива был подписан президентом Владимиром Зеленским в декабре прошлого года.

[ + – ] Сообщение пресс-службы МВД о награждении Маркива

Напомним, 23 декабря прошлого года Следственный комитет России предъявил нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что объявление Следственным Комитетом РФ бывшего заключенного в Италии Виталия Маркива в международный розыск является "дешевой провокацией".

Ранее сообщалось, что 20 ноября 2020 года Виталий Маркив, который более трех лет провел в итальянской тюрьме и был освобожден 3 ноября, восстановился на службе в Национальной гвардии.

Вечером, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.