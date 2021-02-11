Аваков нагородив орденом Віталія Марківа

Сержанту Нацгвардії вручили орден "За мужність".

Сержанту Національної гвардії України Віталію Марківу в четвер, 11 лютого, був вручений орден "За мужність" III ступеня.

Як повідомляє у Facebook прес-служба МВС України, глава відомства Арсен Аваков нагородив п'ятьох співробітників МВС орденом "За мужність" III ступеня та орденом Данила Галицького. Серед інших нагороду отримав Віталій Марків.

Наказ про нагородження Марківа був підписаний президентом Володимиром Зеленським у грудні минулого року.

[ + – ] Повідомлення прес-служби МВС про нагородження Марківа

Нагадаємо, 23 грудня минулого року Слідчий комітет Росії пред'явив нацгвардійцю Віталію Марківу звинувачення у вбивстві.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що оголошення Слідчим Комітетом РФ колишнього ув'язненого в Італії Віталія Марківа в міжнародний розшук є "дешевою провокацією".

Раніше повідомлялося, що 20 листопада 2020 року Віталій Марків, який понад три роки провів в італійській в'язниці та був звільнений 3 листопада, відновився на службі в Національній гвардії.

Увечері, 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.