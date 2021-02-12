65% украинцев готовы вакцинироваться препаратом, которому они доверяют, – Gallup

В Украине 51% опрошенных считают, что угроза от коронавируса преувеличена.

Более двух третей людей во всем мире в конце прошлого года заявляли, что они будут вводить вакцину против COVID-19, если она будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной (35% – согласны, 32% – абсолютно согласны). Однако четвертая часть опрошенных скорее всего откажется от возможности сделать прививку (14% – не согласны, 12% – категорически не согласны).

Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования, проведенного Международной ассоциацией Гэллап. Их результаты 12 февраля представили фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевский международный институт социологии (КМИС).

43% опрошенных украинцев указали, что они абсолютно согласны вакцинироваться, 22% – согласны, 20% – категорически не согласны, 10% – не согласны, еще 5% затруднились ответить.

В ТОП-5 стран, граждане которых согласны на вакцинацию, входят Вьетнам (98%), Южная Корея и Ирак (по 88%), Таиланд (87%), Индия (85%), Малайзия (84%).

В ТОП-5 несогласных входят Северная Македония (49%), Россия (46%), Босния и Герцеговина и Кения (по 44%), Армения (43%), Швейцария и Сербия (по 39%).

31% респондентов из всех стран согласны или полностью согласны (22%) с утверждением "Я считаю, что угроза со стороны коронавируса преувеличена". 42% с этим не согласны.

В Украине 51% опрошенных считает, что угроза от коронавируса преувеличена (28% – согласны, 23% – абсолютно согласны), а 43% не согласны с этим утверждением.

Мнения респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом разделились. 54% жителей планеты считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией. Не разделяют эту точку зрения 42%. Таким образом, индекс согласия оказался равен 12 п.п. Это ниже значений трех предыдущих волн исследования, проведенных в марте, апреле и июне 2020 года.

[ + – ] Индекс согласия с утверждением "Я думаю, что правительство хорошо справляется с ситуацией, связанной с распространением коронавируса", п.п.

Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%). Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%).

Всего было опрошено около 45 тыс. человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября–декабря 2020 года были проведены собеседования с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин лично, по телефону или через интернет. Погрешность опроса составляет от 3–5% при доверительной вероятности 95%.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Эти рекомендации разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала проведение трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для украинских медицинских работников.

В Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава.