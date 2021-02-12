65% українців готові вакцинуватися препаратом, якому вони довіряють, — Gallup

В Україні 51% опитаних вважають, що загроза від коронавірусу перебільшена.

Понад дві третини людей у всьому світі в кінці минулого року заявляли, що вони будуть вводити вакцину проти COVID-19, якщо вона буде загальнодоступною і буде вважатися безпечною та ефективною (35% — згодні, 32% — абсолютно згодні). Однак четверта частина опитаних швидше за все відмовиться від можливості зробити щеплення (14% — не згодні, 12% — категорично не згодні).

Про це свідчать результати глобального дослідження, проведеного Міжнародною асоціацією Геллап. Їхні результати 12 лютого представили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

43% опитаних українців вказали, що вони абсолютно згодні вакцинуватися, 22% — згодні, 20% — категорично не згодні, 10% — не згодні, ще 5% не змогли відповісти.

У ТОП-5 країн, громадяни яких згодні на вакцинацію, входять В'єтнам (98%), Південна Корея та Ірак (по 88%), Таїланд (87%), Індія (85%), Малайзія (84%).

У ТОП-5 незгодних входять Північна Македонія (49%), Росія (46%), Боснія і Герцеговина та Кенія (по 44%), Вірменія (43%), Швейцарія та Сербія (по 39%).

31% респондентів з усіх країн згодні або повністю згодні (22%) з твердженням "Я вважаю, що загроза з боку коронавірусу перебільшена". 42% з цим не згодні.

В Україні 51% опитаних вважає, що загроза від коронавірусу перебільшена (28% — згодні, 23% — абсолютно згодні), а 43% не згодні з цим твердженням.

Думки респондентів щодо підтримки дій уряду в боротьбі з коронавірусом розділилися. 54% жителів планети вважають, що уряд їхньої країни успішно справляється з пандемією. Не поділяють цю точку зору 42%. Таким чином індекс згоди дорівнює 12 п. п. Це нижче значень трьох попередніх хвиль дослідження, проведених у березні, квітні і червні 2020 року.

[ + – ] Індекс згоди з твердженням "Я думаю, що уряд добре впорається із ситуацією, пов'язаною з поширенням коронавірусу", п.п.

Лідерами в питанні підтримки уряду стали жителі В'єтнаму (100%), Кореї (89%), Індії та Азербайджану (по 86%). Найбільший рівень незгоди з твердженням показали жителі України (77%), Боснії і Герцеговини (75%) та США (67%).

Усього було опитано близько 45 тис. чоловік у 47 країнах світу. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіди з представницькою вибіркою з приблизно 1000 чоловіків і жінок особисто, по телефону або через інтернет. Похибка опитування становить від 3-5% за довірчої ймовірності 95%.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) організувала проведення триденних семінарів з COVID-вакцинації для українських медичних працівників.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав три способи запису на вакцинацію від коронавірусу. Записатися на вакцинацію можна буде онлайн за допомогою сайту, який скоро запустять. Звернувшись до свого сімейного лікаря, з яким повинна бути укладена декларація. За допомогою контакт-центру МОЗ.