Пожар на украинском судне в Черном море: экипаж подал сигнал бедствия (видео)

Сухогруз, на котором было 19 иностранцев – членов экипажа, направлялся в Йемен с 11,5 тоннами пшеницы. Причина пожара остается неизвестна.

В пятницу, 12 февраля, около Рыбаковки Березанского района Николаевской области разгорелся пожар на сухогрузе Prince 4, который утром этого же дня покинул николаевский порт. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на инспектора государственного предприятия "Морричсервис" Александра Пышненко.

По данным издания, судно находилось на 10-м причале Николаевского морского порта и отшвартовалось 12 февраля в 06.50. Оно направлялось в Йемен с 11,5 тысячами тонн пшеницы.

В ГСЧС отметили, что на судне находится 19 человек, это граждане Сирии и Индии. Причины пожара пока неизвестно, однако огонь распространился на верхнюю палубу.

Пожар уже ликвидировали усилиями буксиров "Нибулон 101" и "Килби", которые прибыли примерно через полтора часа после сообщения о пожаре, осталось лишь небольшое задымление внутри. Члены экипажа находятся на верхней палубе и отказываются покидать судно.

По состоянию на 21.30 палубу на судне начали охлаждать.

Алексей Вадатурский – директор компании "Нибулон", чей буксир прибыл на помощь "Prince 4", говорит, что внештатная ситуация на сухогрузе могла произойти еще днем.

"По словам членов команды – планировали справиться с ситуацией самостоятельно, потому даже и не просили помочь. Очевидно, дежурные наши по линии ГСЧС, дежурные по контролю судоходства подняли тревогу", – сказал он.

По его словам, по состоянию на 22.10 члены экипажа все еще находились на палубе.

Сухогруз должны транспортировать в порт и после этого будет принято решение о дальнейшей судьбе экипажа. Если обеспечить нормальную жизнедеятельность на борту будет невозможно, их снимут на берег и им будет предоставлена помощь от госорганов.

По данным Вадатурского, владельцем судна является ООО "Коско Шиппинг Лайн Украина".

Ранее сообщалось, что В Турции нашли двух погибших украинских моряков с судна Arvin.

Напомним, сухогруз принадлежал украинской компании с Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Он шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына, где и потерпел крушение.

Среди членов экипажа были 10 украинцев и двое россиян. В МИД Украины подтвердили эту информацию, а посольство Украины в Турции озвучило имена спасенных граждан.