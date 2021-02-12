Пожежа на українському судні в Чорному морі: екіпаж подав сигнал лиха (відео)

Суховантаж, на якому було 19 іноземців — членів екіпажу, прямували до Ємену з 11,5 тоннами пшениці. Причина пожежі залишається невідома.

У пʼятницю, 12 лютого, поблизу Рибаківки Березанського району Миколаївської області розгорілася пожежа на суховантажі Prince 4, який вранці цього ж дня покинув миколаївський порт. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інспектора державного підприємства "Моррічсервіс" Олександра Пишненка.

За даними видання, судно знаходилося на 10-му причалі Миколаївського морського порту і відшвартовувалося 12 лютого о 06:50. Воно прямувало в Ємен з 11,5 тисячі тонн пшениці.

У ДСНС зазначили, що на судні знаходиться 19 осіб, це громадяни Сирії та Індії. Причини пожежі поки невідомо, проте вогонь поширився на верхню палубу.

Пожежу вже ліквідували зусиллями буксирів "Нібулон 101" і "Кілбі", які прибули приблизно через півтори години після повідомлення про пожежу, залишилося лише невелике задимлення всередині. Члени екіпажу знаходяться на верхній палубі та відмовляються покидати судно.

Станом на 21:30 палубу на судні почали охолоджувати.

Олексій Вадатурський — директор компанії "Нібулон", чий буксир прибув на допомогу "Prince 4", говорить, що позаштатна ситуація на суховантажі могла статися ще вдень.

"За словами членів команди — планували впоратися із ситуацією самостійно, тому навіть і не просили допомогти. Очевидно, чергові наші по лінії ДСНС, чергові з контролю судноплавства підняли тривогу", — сказав він.

За його словами, станом на 22:10 члени екіпажу все ще перебували на палубі.

Суховантаж повинні транспортувати в порт і після цього буде ухвалене рішення про подальшу долю екіпажу. Якщо забезпечити нормальну життєдіяльність на борту буде неможливо, їх знімуть на берег і нададуть допомогу від держорганів.

За даними Вадатурського, власником судна є ТОВ "Коско Шиппінг Лайн Україна".

Раніше повідомлялося, що в Туреччині знайшли двох загиблих українських моряків із судна Arvin.

Нагадаємо, суховантаж належав українській компанії Shipping LTD, зареєстрованої в Одесі. Він йшов під прапором Палау та перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порт Бартин, де й зазнав аварії.

Серед членів екіпажу були 10 українців і двоє росіян. В МЗС України підтвердили цю інформацію, а посольство України в Туреччині озвучило імена врятованих громадян.