В Турции нашли двух погибших украинских моряков с судна Arvin

Поиски еще трех человек продолжаются.

В турецком Бартини достали из воды два тела украинцев — членов экипажа сухогруза Arvin, количество погибших достигло трех, еще трех моряков ищут. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турции Андрея Билыка.

"Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут", — сказал Билык.

По его словам, из-за сложных погодных условий было трудно извлекать тела утонувших.

"Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела достали из моря и впоследствии доставили в морг местной больницы", — сказал он.

Спасенные украинские моряки, которые были выписаны из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Напомним, сухогруз принадлежал украинской компании с Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Он шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына, где и потерпел крушение.

Среди членов экипажа были 10 украинцев и двое россиян. В МИД Украины подтвердили эту информацию, а посольство Украины в Турции озвучило имена спасенных граждан.