У Туреччині знайшли двох загиблих українських моряків з судна Arvin

Пошуки ще трьох осіб тривають.

У турецькому Бартині дістали з води два тіла українців — членів екіпажу суховантажу Arvin, кількість загиблих досягла трьох, ще трьох моряків шукають. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на керівника консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика.

"Відбулося розпізнання, підтверджена смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Трьох люжей, які зникли безвісти, активно шукають", — сказав Білик.

За його словами, через складні погодні умови було важко витягувати тіла потонулих.

"Довелося залучати додаткову рятувальну техніку. Близько 5 години тіла дістали з моря і згодом доставили в морг місцевої лікарні", — сказав він.

Врятовані українські моряки, які були виписані з лікарні, зараз знаходяться в готелі, харчуванням і всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Нагадаємо, суховантаж належав українській компанії з Shipping LTD, зареєстрованої в Одесі. Він йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порт Бартин, де і зазнав аварії.

Серед членів екіпажу були 10 українців і двоє росіян. У МЗС України підтвердили цю інформацію, а посольство України в Туреччині озвучило імена врятованих громадян.