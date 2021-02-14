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Украина Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 14 февраля: госпитализированы почти 2 тысячи человек

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ковид 19, коронавирус в украине
Фото: wowktv.com

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской областях (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

За сутки 13 февраля зафиксированы 3094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (сутками ранее 5182). Выздоровело 2002 пациента (сутками ранее 6144).

Также за минувшие сутки:

  • Госпитализировано — 1917 человек
  • Умерло — 45 человек
  • Выздоровело — 2002 человека
  • Проведено тестирований — 19 211 (методом ПЦР — 15 576, методом ИФА — 3635).

Среди заболевших 183 детей и 72 медицинских сотрудника.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 271 143 заболевших COVID-19. 1 114 301 выздоровело. Зафиксировано 24 330 летальных случаев. Проведено 6 540 785 ПЦР-тестов.

ковид в украине, коронавирус в украине
Динамика новых случаев заболевания за 10 дней.

Данные по областям:

  • Киев — 82 случая;
  • Винницкая область — 125;
  • Волынская область — 78;
  • Днепропетровская область — 212;
  • Донецкая область — 126;
  • Житомирская область — 220;
  • Закарпатская область — 207;
  • Запорожская область — 34;
  • Ивано-Франковская область — 483;
  • Киевская область — 184;
  • Кировоградская область — 11;
  • Луганская область — 22;
  • Львовская область —164;
  • Николаевская область — 121;
  • Одесская область — 71;
  • Полтавская область — 34;
  • Ровенская область — 33;
  • Сумская область — 87;
  • Тернопольская область — 126;
  • Харьковская область — 93;
  • Херсонская область — 37;
  • Хмельницкая область — 121;
  • Черкасская область — 80;
  • Черновицкая область — 272;
  • Черниговская область — 71.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 12 февраля было проведено 25 059 ПЦР-тестирований, 23,54% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 507 образцов.

Напомним, по данным Минздрава завтра в Украину завезут первый миллион вакцин от AstraZeneca. Также Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса.