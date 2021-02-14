Статистика коронавируса в Украине на 14 февраля: госпитализированы почти 2 тысячи человек
Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской областях (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.
За сутки 13 февраля зафиксированы 3094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (сутками ранее 5182). Выздоровело 2002 пациента (сутками ранее 6144).
Также за минувшие сутки:
- Госпитализировано — 1917 человек
- Умерло — 45 человек
- Выздоровело — 2002 человека
- Проведено тестирований — 19 211 (методом ПЦР — 15 576, методом ИФА — 3635).
Среди заболевших 183 детей и 72 медицинских сотрудника.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 271 143 заболевших COVID-19. 1 114 301 выздоровело. Зафиксировано 24 330 летальных случаев. Проведено 6 540 785 ПЦР-тестов.
Данные по областям:
- Киев — 82 случая;
- Винницкая область — 125;
- Волынская область — 78;
- Днепропетровская область — 212;
- Донецкая область — 126;
- Житомирская область — 220;
- Закарпатская область — 207;
- Запорожская область — 34;
- Ивано-Франковская область — 483;
- Киевская область — 184;
- Кировоградская область — 11;
- Луганская область — 22;
- Львовская область —164;
- Николаевская область — 121;
- Одесская область — 71;
- Полтавская область — 34;
- Ровенская область — 33;
- Сумская область — 87;
- Тернопольская область — 126;
- Харьковская область — 93;
- Херсонская область — 37;
- Хмельницкая область — 121;
- Черкасская область — 80;
- Черновицкая область — 272;
- Черниговская область — 71.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 12 февраля было проведено 25 059 ПЦР-тестирований, 23,54% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 507 образцов.
Напомним, по данным Минздрава завтра в Украину завезут первый миллион вакцин от AstraZeneca. Также Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса.