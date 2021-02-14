Статистика коронавируса в Украине на 14 февраля: госпитализированы почти 2 тысячи человек

Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской областях (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.

За сутки 13 февраля зафиксированы 3094 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (сутками ранее 5182). Выздоровело 2002 пациента (сутками ранее 6144).

Также за минувшие сутки:

Госпитализировано — 1917 человек

Умерло — 45 человек

Выздоровело — 2002 человека

Проведено тестирований — 19 211 (методом ПЦР — 15 576, методом ИФА — 3635).

Среди заболевших 183 детей и 72 медицинских сотрудника.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 271 143 заболевших COVID-19. 1 114 301 выздоровело. Зафиксировано 24 330 летальных случаев. Проведено 6 540 785 ПЦР-тестов.

[ + – ] Динамика новых случаев заболевания за 10 дней.

Данные по областям:

Киев — 82 случая;

Винницкая область — 125;

Волынская область — 78;

Днепропетровская область — 212;

Донецкая область — 126;

Житомирская область — 220;

Закарпатская область — 207;

Запорожская область — 34;

Ивано-Франковская область — 483;

Киевская область — 184;

Кировоградская область — 11;

Луганская область — 22;

Львовская область —164;

Николаевская область — 121;

Одесская область — 71;

Полтавская область — 34;

Ровенская область — 33;

Сумская область — 87;

Тернопольская область — 126;

Харьковская область — 93;

Херсонская область — 37;

Хмельницкая область — 121;

Черкасская область — 80;

Черновицкая область — 272;

Черниговская область — 71.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 12 февраля было проведено 25 059 ПЦР-тестирований, 23,54% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 507 образцов.

Напомним, по данным Минздрава завтра в Украину завезут первый миллион вакцин от AstraZeneca. Также Министерство здравоохранения утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса.