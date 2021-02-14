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Статистика коронавірусу в Україні на 14 лютого: госпіталізовано майже 2 тисячі осіб

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ковід 19, коронавірус в Україні
Фото: wowktv.com

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

За добу 13 лютого зафіксовано 3094 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ( за минулу добу 5182 ). Одужало 2002 пацієнти (добою раніше 6144).

Також за минулу добу:

  • Госпіталізовано — 1917 осіб;
  • Померло — 45 осіб;
  • Одужало — 2002 людини;
  • Проведено тестувань — 19 211 (методом ПЛР — 15 576, методом ІФА — 3635).

Серед захворілих 183 дітей і 72 медичних працівника.

За весь час епідемії коронавіруса в Україні зареєстрували 1 271 143 хворих COVID-19. 1 114 301 видужала. Зафіксовано 24 330 летальних випадків. Проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.

ковід в Україні, коронавірус в Україні
Динаміка нових випадків захворювання за 10 днів.

Дані по областях:

  • Київ — 82 випадки;
  • Вінницька область — 125;
  • Волинська область — 78;
  • Дніпропетровська область — 212;
  • Донецька область — 126;
  • Житомирська область — 220;
  • Закарпатська область — 207;
  • Запорізька область — 34;
  • Івано-Франківська область — 483;
  • Київська область — 184;
  • Кіровоградська область — 11;
  • Луганська область — 22;
  • Львівська область -164;
  • Миколаївська область — 121;
  • Одеська область — 71;
  • Полтавська область — 34;
  • Рівненська область — 33;
  • Сумська область — 87;
  • Тернопільська область — 126;
  • Харківська область — 93;
  • Херсонська область — 37;
  • Хмельницька область — 121;
  • Черкаська область — 80;
  • Чернівецька область — 272;
  • Чернігівська область — 71.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 12 лютого було проведено 25 059 ПЛР-тестувань, 23,54% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 507 зразків.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я завтра в Україні завезуть перший мільйон вакцин від AstraZeneca. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавируса.