Статистика коронавірусу в Україні на 14 лютого: госпіталізовано майже 2 тисячі осіб
Найбільше нових випадків в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
За добу 13 лютого зафіксовано 3094 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ( за минулу добу 5182 ). Одужало 2002 пацієнти (добою раніше 6144).
Також за минулу добу:
- Госпіталізовано — 1917 осіб;
- Померло — 45 осіб;
- Одужало — 2002 людини;
- Проведено тестувань — 19 211 (методом ПЛР — 15 576, методом ІФА — 3635).
Серед захворілих 183 дітей і 72 медичних працівника.
За весь час епідемії коронавіруса в Україні зареєстрували 1 271 143 хворих COVID-19. 1 114 301 видужала. Зафіксовано 24 330 летальних випадків. Проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.
Дані по областях:
- Київ — 82 випадки;
- Вінницька область — 125;
- Волинська область — 78;
- Дніпропетровська область — 212;
- Донецька область — 126;
- Житомирська область — 220;
- Закарпатська область — 207;
- Запорізька область — 34;
- Івано-Франківська область — 483;
- Київська область — 184;
- Кіровоградська область — 11;
- Луганська область — 22;
- Львівська область -164;
- Миколаївська область — 121;
- Одеська область — 71;
- Полтавська область — 34;
- Рівненська область — 33;
- Сумська область — 87;
- Тернопільська область — 126;
- Харківська область — 93;
- Херсонська область — 37;
- Хмельницька область — 121;
- Черкаська область — 80;
- Чернівецька область — 272;
- Чернігівська область — 71.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей відсутні.
За даними ресурсу covid19.gov.ua, 12 лютого було проведено 25 059 ПЛР-тестувань, 23,54% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 507 зразків.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я завтра в Україні завезуть перший мільйон вакцин від AstraZeneca. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавируса.