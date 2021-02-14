Статистика коронавірусу в Україні на 14 лютого: госпіталізовано майже 2 тисячі осіб

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

За добу 13 лютого зафіксовано 3094 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 ( за минулу добу 5182 ). Одужало 2002 пацієнти (добою раніше 6144).

Також за минулу добу:

Госпіталізовано — 1917 осіб;

Померло — 45 осіб;

Одужало — 2002 людини;

Проведено тестувань — 19 211 (методом ПЛР — 15 576, методом ІФА — 3635).

Серед захворілих 183 дітей і 72 медичних працівника.

За весь час епідемії коронавіруса в Україні зареєстрували 1 271 143 хворих COVID-19. 1 114 301 видужала. Зафіксовано 24 330 летальних випадків. Проведено 6 540 785 ПЛР-тестів.

[ + – ] Динаміка нових випадків захворювання за 10 днів.

Дані по областях:

Київ — 82 випадки;

Вінницька область — 125;

Волинська область — 78;

Дніпропетровська область — 212;

Донецька область — 126;

Житомирська область — 220;

Закарпатська область — 207;

Запорізька область — 34;

Івано-Франківська область — 483;

Київська область — 184;

Кіровоградська область — 11;

Луганська область — 22;

Львівська область -164;

Миколаївська область — 121;

Одеська область — 71;

Полтавська область — 34;

Рівненська область — 33;

Сумська область — 87;

Тернопільська область — 126;

Харківська область — 93;

Херсонська область — 37;

Хмельницька область — 121;

Черкаська область — 80;

Чернівецька область — 272;

Чернігівська область — 71.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 12 лютого було проведено 25 059 ПЛР-тестувань, 23,54% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 507 зразків.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я завтра в Україні завезуть перший мільйон вакцин від AstraZeneca. Також Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації по вакцинації від коронавируса.