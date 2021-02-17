Львовский облсовет просит Зеленского вернуть Бандере звание Героя Украины

В обращении депутаты заявляют, что деятельность Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за независимое соборное государство.

Львовский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде, в котором просит вернуть Степану Бандере звание Героя Украины.

Обращение к центральным органам власти депутаты приняли на сессии облсовета во вторник, 16 февраля, сообщает пресс-служба облсовета.

В обращении депутаты заявляют, что деятельность Бандеры символизирует целую эпоху борьбы Украины за независимое соборное государство.

"Бандера жил и боролся в то время, когда сама борьба выглядела безнадежной, а цель – недостижимой. Он в равной степени противостоял как сталинскому, так и гитлеровскому режимам. Наконец, именно Бандера победил. Украина стала независимой. А тоталитарные системы, которым он противостоял, исчезли", – идет речь в документе.

По мнению депутатов Львовского облсовета, решение Донецкого окружного административного суда, отменившее указ президента Украины о присвоении Бандере звания Героя Украины, было политизированным.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, призываем президента Украины и Верховную Раду внести изменения в Закон Украины "О государственных наградах Украины" и Указ президента Украины "О звании Героя Украины" в части возможности присвоения статуса "Герой Украины" лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины. Призываем президента Украины предоставить Степану Бандере звание Героя Украины", — сказано в обращении облсовета.

Ранее сообщалось, что посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил марш в его честь.

Также мы писали, что памятник Степану Бандере во Львове облили красной краской.

Фокус сообщал, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании улицы Суворова и Московского проспекта.

После этого появилась информация, что столичная власть готовит апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также трех других улиц и переулка.