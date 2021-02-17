Львівська облрада просить Зеленського повернути Бандері звання Героя України

У зверненні депутати заявляють, що діяльність Бандери символізує цілу епоху боротьби України за незалежну соборну державу.

Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради, в якому просить повернути Степану Бандері звання Героя України.

Звернення до центральних органів влади депутати ухвалили на сесії облради у вівторок, 16 лютого, повідомляє прес-служба облради.

У зверненні депутати заявляють, що діяльність Бандери символізує цілу епоху боротьби України за незалежну соборну державу.

"Бандера жив і боровся в той час, коли власне боротьба виглядала безнадійною, а мета — недосяжною. Він рівною мірою протистояв як сталінському, так і гітлерівському режимам. Нарешті, власне Бандера переміг. Україна стала незалежною. А тоталітарні системи, яким він протистояв, зникли", — йдеться в документі.

На думку депутатів Львівської облради, рішення Донецького окружного адміністративного суду, яке скасувало указ президента України про присвоєння Бандері звання Героя України, було політизованим.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, закликаємо президента України і Верховну Раду внести зміни до Закону України "Про державні нагороди України" та Указ президента України "Про звання Героя України" в частині можливості надання статусу "Герой України" особам, які не мають або не мали громадянства України. Закликаємо президента України надати Степану Бандері звання Героя України", — сказано в зверненні облради.

Раніше повідомлялося, що посол Ізраїлю в Україні назвав Бандеру посібником нацистів і засудив марш на його честь.

Також ми писали, що пам'ятник Степану Бандері у Львові облили червоною фарбою.

Фокус повідомляв, що Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова та Московського проспекту.

Після цього з'явилася інформація, що столична влада готує апеляційну скаргу щодо рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а також трьох інших вулиць і провулка.