Точной даты поставок вакцины против COVID-19 пока нет, - Минздрав

Министерство подготовило техническую базу для вакцинации, а поставка вакцин уже зависит от поставщиков.

В Министерстве охраны здоровья не могут влиять на даты поставки и переговоры с поставщиками вакцины. Об этом сообщает Суспільне.

Журналисты написали запрос на информацию в Минздрав с просьбой назвать дату поставки вакцины против коронавируса Covid-19.

"Процесс закупки и поставки не входят в компетенцию Минздрава. Кроме этого Минздрав не может вмешиваться в переговорный процесс между производителем и поставщиком. По состоянию на сегодняшний день нет гарантировано четкой даты поступления вакцин на территорию Украины компанией поставщиком", — сообщают в Министерстве.

В ответе на запрос в Минздраве подчеркнули, что кампания по вакцинации населения начнется сразу же после поступления первых партий вакцины. Для этого Министерство подготовило и утвердило все необходимые технические спецификации для закупок вакцины.

Напомним, первоначально Степанов заявлял о начале вакцинации 15 февраля. Но она не началась из-за "проблем с транспортировкой". Сейчас же министр здравоохранения Степанов говорит, что вакцина начнется "до конца этой недели", приедет вакцина от AstraZeneca.

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет причиной задержки вакцины — дефицит во всем мире.

Фокус разбирался с тем, почему вместо первых прививок министр Степанов провел брифинг.