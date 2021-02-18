Точної дати постачання вакцини проти COVID-19 поки немає, — МОЗ

Міністерство підготувало технічну базу для вакцинації, а постачання вакцин уже залежить від постачальників.

У Міністерстві охорони здоров'я не можуть впливати на дати постачання та переговори з постачальниками вакцин. Про це повідомляє Суспільне.

Журналісти написали запит на інформацію в МОЗ з проханням назвати дату постачання вакцини проти коронавірусу Covid-19.

"Процес закупівлі і постачання не входять у компетенцію Міністерства охорони здоров'я. Крім цього, МОЗ не може втручатися в переговорний процес між виробником і постачальником. Станом на сьогоднішні немає гарантовано чіткої дати надходження вакцин на територію України компанією постачальником", — повідомляють у Міністерстві.

У відповіді на запит у МОЗ підкреслили, що кампанія з вакцинації населення почнеться відразу ж після надходження перших партій вакцини. Для цього Міністерство підготувало і затвердило всі необхідні технічні специфікації для закупівель вакцини.

Нагадаємо: спочатку Степанов заявляв про початок вакцинації 15 лютого. Але вона не розпочалася через "проблеми з транспортуванням". Зараз же міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що вакцина почнеться "до кінця цього тижня", приїде вакцина від AstraZeneca.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль називає причиною затримки вакцини — дефіцит у всьому світі.

Фокус розбирався з тим, чому замість перших щеплень міністр Степанов провів брифінг.