Статистика коронавируса в Украине на 20 февраля: число умерших перевалило за 25 тысяч
За сутки в стране заразилось коронавирусом более 6 тысяч человек.
За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 429 детей и 233 медработника. Об этом сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов у себя в Facebook.
Также за прошедшие сутки были госпитализированы 2 225 человек, умерли – 73, а выздоровели – 4 539 человек. За день было проведено 67 017 тестирований на коронавирус, среди которых 29 731 – методом ПЦР, 16 184 – методом ИФА, а также 21 102 – экспресс-тестов.
За все время пандемии коронавируса в Украине заразилось 1 299 967 человек, выздоровели – 1 144 516 человек, умерли – 25 045 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки было зафиксировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).
Количество заболевших за сутки в регионах:
- г. Киев — 415 случаев;
- Винницкая область — 554 случая;
- Волынская область — 166 случаев;
- Днепропетровская область — 290 случаев;
- Донецкая область — 168 случаев;
- Житомирская область — 369 случаев;
- Закарпатская область — 414 случаев;
- Запорожская область — 132 случая;
- Ивано-Франковская область — 738 случаев;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 42 случая;
- Луганская область — 45 случаев;
- Львовская область — 420 случаев;
- Николаевская область — 163 случая;
- Одесская область — 144 случая;
- Полтавская область — 138 случаев;
- Ровенская область — 142 случая;
- Сумская область — 143 случая;
- Тернопольская область — 203 случая;
- Харьковская область — 280 случаев;
- Херсонская область — 35 случаев;
- Хмельницкая область — 210 случаев;
- Черкасская область — 127 случаев;
- Черновицкая область — 522 случая;
- Черниговская область — 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось ранее, отказаться от вакцинации против коронавируса, по данным опроса, готовы 44% украинцев. Готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% респондентов. Каждый пятый еще не принял для себя решение о готовности вакцинироваться.
Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.
Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немного задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".
19 февраля глава МОЗ улетел в Индию, чтобы проконтролировать отправку вакцины в Украину.