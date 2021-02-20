Статистика коронавируса в Украине на 20 февраля: число умерших перевалило за 25 тысяч

За сутки в стране заразилось коронавирусом более 6 тысяч человек.

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 6 295 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 429 детей и 233 медработника. Об этом сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

Также за прошедшие сутки были госпитализированы 2 225 человек, умерли – 73, а выздоровели – 4 539 человек. За день было проведено 67 017 тестирований на коронавирус, среди которых 29 731 – методом ПЦР, 16 184 – методом ИФА, а также 21 102 – экспресс-тестов.

За все время пандемии коронавируса в Украине заразилось 1 299 967 человек, выздоровели – 1 144 516 человек, умерли – 25 045 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки было зафиксировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

Количество заболевших за сутки в регионах:

г. Киев — 415 случаев;

Винницкая область — 554 случая;

Волынская область — 166 случаев;

Днепропетровская область — 290 случаев;

Донецкая область — 168 случаев;

Житомирская область — 369 случаев;

Закарпатская область — 414 случаев;

Запорожская область — 132 случая;

Ивано-Франковская область — 738 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 42 случая;

Луганская область — 45 случаев;

Львовская область — 420 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 144 случая;

Полтавская область — 138 случаев;

Ровенская область — 142 случая;

Сумская область — 143 случая;

Тернопольская область — 203 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 35 случаев;

Хмельницкая область — 210 случаев;

Черкасская область — 127 случаев;

Черновицкая область — 522 случая;

Черниговская область — 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее, отказаться от вакцинации против коронавируса, по данным опроса, готовы 44% украинцев. Готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% респондентов. Каждый пятый еще не принял для себя решение о готовности вакцинироваться.

Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.

Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немного задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

19 февраля глава МОЗ улетел в Индию, чтобы проконтролировать отправку вакцины в Украину.