Статистика коронавірусу в Україні на 20 лютого: число померлих перевищило 25 тисяч

За добу в країні заразилося коронавірусом більше 6 тисяч осіб.

За минулу добу в Україні було зафіксовано 6 295 нових випадків коронавіруса. Серед захворілих 429 дітей і 233 медпрацівника. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у себе в Facebook.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 225 осіб, померло — 73, а одужали — 4 539 осіб. За день було проведено 67 017 тестувань на коронавірус, серед яких 29 731 — методом ПЛР, 16 184 — методом ІФА, а також 21 102 — експрес-тестів.

За весь час пандемії коронавіруса в Україні заразилося 1 299 967 чоловік, одужали — 1 144 516 осіб, померли — 25 045 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків за минулу добу було зафіксовано в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та Києві (415).

Кількість хворих за добу в регіонах:

м Київ — 415 випадків;

Вінницька область — 554 випадки;

Волинська область — 166 випадків;

Дніпропетровська область — 290 випадків;

Донецька область — 168 випадків;

Житомирська область — 369 випадків;

Закарпатська область — 414 випадків;

Запорізька область — 132 випадки;

Івано-Франківська область — 738 випадків;

Київська область — 325 випадків;

Кіровоградська область — 42 випадки;

Луганська область — 45 випадків;

Львівська область — 420 випадків;

Миколаївська область — 163 випадки;

Одеська область — 144 випадки;

Полтавська область — 138 випадків;

Рівненська область — 142 випадки;

Сумська область — 143 випадки;

Тернопільська область — 203 випадки;

Харківська область — 280 випадків;

Херсонська область — 35 випадків;

Хмельницька область — 210 випадків;

Черкаська область — 127 випадків;

Чернівецька область — 522 випадки;

Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше, відмовитися від вакцинації проти коронавіруса, за даними опитування, готові 44% українців. Готовність зробити щеплення від коронавіруса незважаючи ні на що висловили лише 8% респондентів. Кожен п'ятий ще не прийняв для себе рішення про готовність вакцинуватися.

Нагадаємо, 16 лютого глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.

Раніше Степанов повідомив, що поставки вакцин "трохи затримуються". У той же час він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україну "16-18 лютого".

19 лютого голова МОЗ полетів до Індії, щоб проконтролювати відправку вакцини в Україну.